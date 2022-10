(M)Eu, Verso

Com um bebé grande e, admite, sem grande preparação, Lorena viu-se a braços com decisões que não esperava tomar e que lhe fizeram “cair a ficha”: o parto teve de ser agendado e induzido, tiveram de optar por cesariana e, no momento da amamentação, percebe pelas “dores indescritíveis” que teriam de optar por fórmula: “Ter de dar este passo foi um processo muito doloroso para mim, porque tive de quebrar esse laço, essa conexão.”

Já em casa, a privação de sono e um bebé que chegou a chorar “sete horas seguidas”, sem que o conseguisse perceber ou acalmar, levam Lorena a “um buraco à séria”, onde se sentia “arrependidíssima, infelicíssima, sem instinto maternal”. As discussões com o marido – “mais em três meses do que em não sei quantos anos de relação” e a resistência que fez ao mantra “quando nasce um bebé nasce uma mãe”, levam-na a procurar ajuda especializada, para ouvir da psicóloga o que todas as mães deveriam saber: a realidade do que estava a viver é mais comum, só não é tão falada quanto deveria.