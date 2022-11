(M)Eu, Verso

O processo decorreu mais uma vez da forma esperada – e com desfecho positivo –, mas Marta sentiu muito mais impacto com a reincidência. Os tratamentos de quimioterapia, com dois químicos diferentes, trouxeram “efeitos secundários mais severos”, na primeira parte do tratamento, em que o fator mais aborrecido “era a imprevisibilidade”. Os efeitos secundários, conta-nos, foram acumulando: “A dada altura abria os olhos de manhã com receio do que iria sentir naquele dia.” Com um maior espaçamento dos tratamentos, os sintomas diluíram também.

Um cancro é sempre avassalador, mas para a mulher há algumas questões que se poderão tornar mais relevantes – ou pelo menos mais faladas. O aspeto físico, com a perda do cabelo, por exemplo, ou a questão da maternidade. Para Marta, nenhuma das questões foi problemática, e é o pragmatismo que a caracteriza a resumir a questão da maternidade: “Aos 27, a questão não se levantou, mas também não era importante. Eu só não queria morrer, o resto logo se via. Porque sem mãe é que os filhos não nascem, não é?”