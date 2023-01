(M)Eu, Verso

Pedro, Depressão “Somos como a fénix. Já estive duas vezes em cinzas, e renasci diferente”

Há uma clarividência no discurso de Pedro, ainda que fosse justificável não a ter. Os relatos que nos faz são dignos de filme: há ação, há romance, há quedas e há, na sua perceção, novas vidas. Identifica de forma inequívoca três momentos que considera “estados depressivos ou pré-depressivos”, e a forma como lidou com cada um dos três é drasticamente diferente. Acredita, com a força de quem já se conhece bem, que está agora na sua terceira vida. Comecemos pelo princípio.

O primeiro momento identificado dá-se por volta dos 30 anos, depois de um término de relação. A não aceitação por parte do outro lado levou a que todas as esferas fossem afetadas: familiar, social, profissional. Como consequência, Pedro começou a isolar-se, e passa “dois ou três anos” num estado depressivo, sem nunca procurar ajuda.

Neste primeiro momento, o tempo e a rede de suporte foram as âncoras que seguraram Pedro e que o levaram a um estado de “normalidade”, ainda que admita, à luz do que sabe hoje, que a ajuda profissional seria essencial e permitiria um rumo diferente.

Anos mais tarde dá-se um segundo momento de queda, com vários fatores a contribuírem para ela: a um período de trabalho extremo, com “mais de 16 horas”, soma-se a irreparável perda do pai, o que prolonga e piora o sofrimento. Até que se cruza com alguém que lhe faz ver que o ciclo do luto só se conclui quando se chega à fase de aceitação: “A aceitação é desafiante, porque encaramos de frente com a realidade.” É aqui que, identifica, se dá a verdadeira queda. No final de 2009, estava “emocional e fisicamente de rastos, muito desgastado”, e o período coincide com a notícia que muda todo o paradigma: a mulher estava grávida. Iam ser pais.