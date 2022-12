(M)Eu, Verso

Ana diz, com orgulho: “Tudo o que consegui, todas as conquistas, foram à custa do meu esforço.” Mas não esquece a boa vontade, os pequenos e grandes gestos que, no momento de cada corrida, também pesam na garra de vencer. A bicicleta que agora usa em prova, por exemplo, foi conseguida depois de uma brincadeira nas redes sociais, onde anunciava que gostava de uma bicicleta de carbono para o seu aniversário.

Da terra que a viu nascer, a brincadeira tornou-se séria, quando um empresário da zona se manifestou para apoiar a compra de uma nova. Com algum dinheiro que conseguiu juntar, as provas tornaram-se novamente possíveis, e Ana acredita mesmo que este momento definiu a sua continuação no ciclismo: “Com a outra bicicleta, provavelmente não tinha continuado.”

A competir por uma equipa espanhola, os dias de Ana dividem-se entre treinos – “hoje tive de me levantar às 5 da manhã para correr, para poder estar agora aqui!” –, turnos e mais treinos. A cada prova que passa, a força mental fá-la acreditar que merece estar ali, tanto quanto qualquer uma das outras atletas. A cabeça foca-se no objetivo, durante as provas e fora delas: “Quero que me venham buscar para outras equipas, apostar mais no ciclismo, evoluir.”